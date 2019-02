Canicattì, rapinò due supermercati: 27enne condannanto a 4 anni

Connect on Linked in

Il Gup del tribunale di Agrigento, Luisa Turco ha condannato a 4 anni di carcere il 27enne canicattinese Giuseppe Migliore per il reato di rapina ai danni di 2 supermercati nel marzo dell’anno scorso.

Il giovane ladro, grazie ad una brillante operazione di polizia effettuata dagli agenti del commissariato di Canicattì, era stato arrestato in flagranza di reato immediatamente fuori dal supermercato Fortè, sito nel quartiere Oltreponte.

Pochi minuti prima inoltre, pare che il 27enne abbia commesso un’ulteriore rapina, andata però male, ai danni del supermercato l’Euromarket, situato di fronte il teatro sociale in via Capitano Ippolito.

L’escalation di furti sarebbero state perpetrate dal giovane

per via di elevati debiti di gioco che avrebbe via via accumulato nel tempo,

una somma talmente ingente da spingerlo a provare il tutto per tutto mettendo a

rischio non solo la propria incolumità ma anche quella dei presenti.

Di Pietro Geremia