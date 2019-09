Canicattì, Samara avvistata e filmata nel parco giochi di via della Costituzione(Video e Foto)

Print This Post

Continua la stupida mania dei travestimenti horror, pochi minuti fa qualcuno ha filmato e postato su facebook un o una giovane travestita da Samara Morgan, la ragazzina del film horror “The Ring” nel parco giochi di via della Costituzione a Canicattì.

Camicia bianca da notte, capelli lunghi davanti al viso e passo ondulante a piedi nudi così, il buontempone di turno, si aggirava tra i giochi del parco dedicato ai bambini.

Altre segnalazioni, sempre nella serata, arrivano dalla parte alta di Canicattì nei pressi di via Caprera, nel quartiere Borgalino, dove una ragazza, rientrando in casa, si è imbattuta nella terrificante sagoma ed ha cercato di bloccarla ma quest’ultima è fuggita via.

La moda che ormai si è diffusa in tutta la Sicilia è arrivata anche a Canicattì ma c’è da scherzarci poco perchè sono già arrivate le prime denunce per procurato allarme.

Nella speranza che queste denunce blocchino o quantomeno limitino queste perverse esposizioni mediatiche poichè anche l’emulazione può creare ulteriori danni sia a chi assume le sembianze dell’inquietante ragazzina sia a chi è costretto a subirne la visione, poichè può anche avere delle reazioni violente.