Canicattì, si è spenta la maestra Dedè Cammalleri: aveva 113 anni

La città di Canicattì saluta con grande commozione la maestra Dedè (Diega) Cammalleri che questa notte si è spenta all’età di 113 anni.

La scomparsa avviene ad un anno di distanza dalla morte della sorella minore, Fifì deceduta all’età di 106 anni.

Le condoglianze del sindaco e dell’Amministrazione Comunale.

Canicattì perde uno dei suoi simboli, la maestra Dedè Cammalleri, conosciuta all’esterno come l’insegnate più anziana d’Italia, insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Matterella, con l’onorificenza di Cavaliere.

“La maestra Cammalleri – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – è stata per la nostra Città un esempio di rettitudine, di classe, di morigeratezza, che ha saputo trasmettere ai suoi alunni e a chi le è vissuto a fianco, i sani, preziosi e sempre più rari valori dell’Etica.

A nome mio e di tutta la Giunta Comunale esprimo alla famiglia sincere e sentite condoglianze”.

Due anni fa, la popolare trasmissione di Rai Uno “La vita in diretta” era stata a Canicattì per realizzare un servizio sulla longevità ascoltando quali sono i segreti dell’elisir di lunga vita diretttamente dalla viva voce delle sorelle canicattinesi Dedè e Fifì Cammalleri, 218 anni in due.

I funerali della maestra Dedè saranno officiati domani, lunedì 17 giugno alle ore 17:00, nella chiesa di San Diego.

Tutta la redazione di Siciliareporter si unisce al dolore della famiglia.

In ricordo della zia “Dedè” , come tutti la conoscevano in paese, vi proponiamo una video intervista, realizzata nel 2016 dai colleghi di Onda Tv, in occasione dei suoi 110 anni .