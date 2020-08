Sono trascorsi ormai due anni da quando a Castrofilippo si è insediato il nuovo sindaco Francesco Badalamenti e la nuova giunta municipale. Due anni di duro lavoro dove tanto è stato fatto ma tanto altro ancora rimane da fare. Lo si evince dalla relazione annuale che il sindaco di Castrofilippo ha completato e presto giungerà all’esame del consiglio comunale. Sin da subito l’amministrazione comunale si è interessata della stabilizzazione del personale precario dell’ente che da oltre 30 anni attendeva un futuro migliore. Passaggio che è stato concretizzato nel settembre 2019 con l’assunzione a tempo indeterminato dei precari storici dell’ente.

Per quanto riguarda il patrimonio, l’urbanistica ed i lavori pubblici, dopo una ricognizione in questi mesi si è proceduto alla messa in sicurezza dei beni del comune: impianto polisportivo coperto, scuola elementare Don Bosco, messa in sicurezza del campetto di calcetto e della relativa tribuna. Poi, a breve partiranno due cantieri di lavoro con fondi regionali che non solo daranno occupazione a persone del posto ma serviranno per effettuare la recinzione della villa comunale di via Crocifisso, la sistemazione del parcheggio del cimitero. Altre iniziative per la sicurezza sono i contributi ricevuti dall’ente 50 mila euro per l’illuminazione pubblica, 20 mila euro per la video sorveglianza cittadina.

Nonostante l’emergenza Covid 19 sindaco e giunta in questi 24 mesi di amministrazione hanno continuato a lavorare per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, alla realizzazione di un centro di raccolta rifiuti comunale, alla riqualificazione e all’efficientamento energetico della scuola media Borsellino. L’amministrazione comunale guidata da Francesco Badalamenti poi ha continuato a portare avanti un importante segno nei confronti dell’affermazione della legalità.

Ed è per questo che alla borsa di studio medaglia d’oro appuntato Bartolotta è stata inaugurata la “scala della legalità” dedicata alle vittime di mafia. Non sono mancati, infine, le iniziative per incentivare il settore agricolo, il turismo e lo spettacolo tramite la rinomata “sagra della Cipolla” che in questi due anni ha portato in paese migliaia di persone da tutta la Sicilia. “Stiamo lavorando a tanti altri progetti per questo nostro paese- ha detto il sindaco Franco Badalamenti- perché vogliamo che Castrofilippo abbia una svolta decisa nella crescita, economico e sociale per il benessere di imprese, aziende e cittadini”