Catania, il ciclone mediterraneo causa danni al litorale dei Ciclopi: chiesto lo stato di calamità

Connect on Linked in

Distrutti stabilimenti balneari. L’effetto del ciclone mediterraneo sviluppatosi a SudEst della nostra Sicilia ha avuto, non poche, ripercussioni sulle città nominate nel nostro articolo meteo .

Filippo Drago, sindaco di Aci Castello, in una nota, chiede in maniera esplicita lo stato di calamità dopo che il ciclone ha causato dei seri danni lungo tutto il litorale dei Ciclopi affondando delle barche e distruggendo letteralmente le piattaforme dei stabilimenti balneari.

Ecco la nota del sindaco: “Ringrazio i dipendenti comunali, la polizia municipale, i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che stanno continuando a lavorare per tutelare la pubblica incolumità e riportare il tratto costiero alla normalità.” “Ciò che è accaduto – prosegue il sindaco – è un fatto unico per come si è manifestato e per la violenza che ha sprigionato. Il Comune è vicino a tutti coloro che hanno subito danneggiamenti e già da Lunedì sarà a lavoro per raccogliere materiale fotografico e relazioni sull’entità delle perdite verificatesi per trasmettere tutto agli enti sovracomunali competenti”.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato