Catania, paura a Librino: avvistata Samara

Una tranquillo mercoledì di paura quello appena trascorso a Catania.

Circola in queste ore in rete un filmato postato da alcuni residenti del famoso quartiere di Librino dove si vedrebbe una ragazza travestita da Samara, l’oscura bambina del pluripremiato film The Ring, passeggiare angosciamente per le vie e spingere una bambola sull’altalena.

Secondo la sinossi della fortunata pellicola cinematografica, dopo aver visto una cassetta (VHS) bianca arrivava alla protagonista della storia una chiamata dove la forza demoniaca predigeva la sua morte che puntualmente arrivava con la visita dell’agghiaccisante quanto paurosa bambina.

Non si conoscono gli autori di questo ironico scherzo che sta spopolando sui social ma di sicuro il fatto ha destato non pochi clamori nella zona.

Di Pietro Geremia