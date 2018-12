Centri commerciali Le Vigne e Casale: da oggi inzia il clima di festa con Zampognari e Babbo Natale

Connect on Linked in

Iniziano da oggi gli spettacoli natalizi nei centri commerciali Le Vigne di Castrofilippo e Il Casale di San Cataldo.

Fino al 23 dicembre sono previsti spettacoli con zampognari e la casa di babbo natale fino ad arrivare alla grande festa di domenica 23 dicembre con l’estrazione di un’automobile presso il centro commerciale Le Vigne.

Questi gli eventi in programma per oggi pomeriggio: animazione in galleria con zampognari e casa di babbo Natale. In particolare le zampogne sapranno ricreare quel clima che nell’immaginario collettivo identifica il Natale con i ritmi di questo antico strumento.

Specialmente al Sud il Natale resta ancora intimamente legato alla coppia di zampognari e alla calda atmosfera che zampogna e ciaramella sanno creare.

La direzione dei centri commerciali Le Vigne ed Il Casale, capitanati da Calogero Sanfilippo, ha voluto rinnovare queste tradizioni facendo rivivere questa magia grazie alla collaborazione di artisti che, con pregiati strumenti di fattura artigianale, faranno ascoltare a tutti i presenti il tradizionalere pertorio delle novene natalizie, delle pastorali e delle danze dei momenti di festa.