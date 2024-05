Nel mondo del calcio appaiono sulla passerella verde degli stadi sempre nuove promesse pronte a infrangere ogni record, ma spesso il loro momento di gloria non dura che qualche stagione o match, perché la strada per raggiungere il top delle classifiche all time è lunga e insidiosa, ma soprattutto infinita.

Ecco quali sono i migliori bomber di Serie A e le curiosità statistiche riguardo i gol, i rigori e tantissime altre prospettive che hanno reso immortali le loro giocate.

I rigoristi più forti di sempre in Serie A

A dominare la classifica dei migliori rigoristi di sempre di Serie A c’è Francesco Totti: scusate il mezzo spoiler ma lo ritroveremo anche al top di un’altra classifica.

L’eterno fantasista della Roma ha segnato 71 rigori su 88 tiri calciati dal dischetto nella massima serie italiana, prendendosi tutti i rischi e vincendo anche la classifica dei rigori sbagliati: 17. Meno male che non ha fallito il rigore contro l’Australia ai Mondiali 2006.

Il secondo posto nella classifica dei rigori segnati è di Roberto Baggio con un bottino di 68 gol dal dischetto e 15 sbagliati. Purtroppo, il Divin Codino fu tradito da se stesso nella dura finale dei Mondiali del 1994 quando sbagliò un rigore decisivo, ma in Serie A resta un simbolo amato in tutto il mondo, come narra il docufilm sulla sua vita e carriera: una storia straordinaria dal titolo Il Divin Codino.

Il terzo posto è tutto per un’altra bandiera, quella della Juve. Alessandro Del Piero è stato sempre accanto alla sua Vecchia Signora e ha segnato 50 gol su calcio di rigore sbagliando soltanto 11 volte.

Il calciatore che possiede la migliore media realizzativa dal dischetto è Giampaolo Pazzini: 24 rigori segnati su 25. Il Pazzo sfiora il 100% in questo ranking.

Chi sono i bomber di Serie A che hanno realizzato più gol in assoluto?

Arriviamo alla classifica delle classifiche di calcio, quella dei gol segnati in carriera, dominata da Silvio Piola a quota 274 reti.

Secondo posto per Francesco Totti a quota 250 gol e terza posizione per Gunnar Nordahl con 225 reti.

Tra i calciatori ancora in carriera che si piazzano nella top 10 della classifica all time dei migliori bomber di Serie A c’è spazio anche a Ciro Immobile all’ottavo posto, che tenta di superare Roberto Baggio a quota 208 gol, per ora stabile alla settima posizione.

Goleador che hanno segnato più gol in un solo match

Nel 1961 Omar Sivori riuscì a segnare 6 gol nel match Juve – Inter terminato 9 – 1, ma a quanto pare i Nerazzurri per protesta schierarono le riserve. Le reti furono segnate in 79 minuti.

Anche Silvio Piola riuscì in questa impresa durante la stagione 1933 – 1934 nel 7 – 2 di Pro Vercelli – Fiorentina, il suo record fu realizzato in 85 minuti.

L’ultimo calciatore che si è avvicinato a questo record è stato Miroslav Klose, che nella stagione 2012 – 2013 con la Lazio nel 6 – 0 ai danni del Bologna segnò 5 gol in 39 minuti.

Anche Lautaro Martinez è entrato in questa speciale classifica, diventando un pokerista nella gara Salernitana – Inter della stagione 2023 – 2024 con 4 gol segnati in 27 minuti.

Amedeo Amedei è il bomber più giovane di tutti i tempi

Il 9 maggio del 1937 nella gara Lucchese – Roma terminata 5 – 1 ci fu una scintilla giallorossa che ancora oggi illumina il calcio italiano: Amedeo Amedei segnò quell’unico gol della Magica a soli 15 anni, 9 mesi e 13 giorni.