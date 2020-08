Il direttore del centro ricerca di Fase 1 della Asst di Monza, Profesoressa Marina Cazzaniga, annuncia che sono oltre 100 le candidature di volontari per la sperimentazione sul vaccino a Dna anti-Covid.



La sperimentazione verrà condotta a Monza dopo lo screening preliminare dei volontari sani. Lo screening per la “selezione dei futuri candidati al vaccino anti-Covid 19 a Dna di Rottapharm-Takis”, si legge sempre nella nota, è iniziato lunedì scorso. A questa sperimentazione si aggiunge quella dell’altro vaccino italiano della ReiThera che sarà testato allo Spallanzani di Roma dove dal prossimo 24 agosto partirà la fase di sperimentazione. Attualmente in atto le ricerche di volontari a cui somministrare le prime dosi del vaccino “made in Italy”, è quanto annunciato dall’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

I test effettuati finora sugli animali hanno evidenziato una forte risposta immunitaria e un buon profilo di sicurezza. Per avere informazioni su come candidarsi quale volontario per la sperimentazione del vaccino bisogna contattare l’Istituto Spallanzani al numero di telefono fisso 06/55170203 dalle 9 alle 17 oppure proporre la propria candidatura tramite e-mail: dirsan@inmi.it .

Si cercano infatti volontari sani, “di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 55 anni, oppure tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al servizio sanitario nazionale”.