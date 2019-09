Delia, Rotary Club Valle del Salso: iniziativa per incentivare l’inizitiva privata(Foto)

Print This Post

Si è svolta venerdì sera, in una residenza privata vicino Delia, la presentazione del libro “La forza dei sogni” scritto da Rino Galante, imprenditore di successo originario di Sommatino e socio onorario del Rotary Club Valle del Salso.

L’introduzione al libro è stata effettuata dal prof.Antonio Vitellaro, Presidente della Società Nissena di Storia Patria, con una dotta relazione volta a porre in risalto le qualità umane e sociali dell’Autore.

Nel coso della serata il dott.Aldo Pianciamore, già Manager del Gruppo Generali e Console onorario in Italia del Principato di Monaco – Montecarlo, ha effettuato una appassionata esegesi dei contenuti autobiografici dell’opera volta a porre in risalto i tratti di determinazione, caparbietà e voglia di mettersi in gioco dell’imprenditore.

L’iniziativa – ha detto il dott. Luigi Loggia, Presidente del Rotary Club Valle del Salso – si iscrive nell’ambito delle attività che il Rotary ha avviato al fine di promuovere una moderna cultura dell’impresa, incentivare la ripresa dell’iniziativa privata, in particolare dell’imprenditoria giovanile, nel tentativo di instillare, specie ai giovani, fiducia, entusiasmo e l’ottimistica speranza di investire nel nostro territorio.

Quella di Rino Galante è una storia di successo, per motivi contingenti realizzata al Nord, ma che un soggetto dotato dei tratti caratteristici evidenziati nel libro potrebbe benissimo replicare nelle nostre zone.

A margine della serata l’Autore, presente ai lavori, ha ringraziato tutti per l’affetto e le belle parole usate nei propri confronti anche omaggiando i presenti di una copia del volume.