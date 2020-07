Emergenza coronavirus, nuovo DPCM: maggiori controlli su spiagge, bar, ristoranti e palestre

Connect on Linked in

Per contrastare il diffondersi di nuovi contagi, saranno rafforzati i controlli sulle spiagge, nei bar, nei ristoranti e nelle palestre .

Chi non rispetterà le regole , oltre a pesanti sanzioni, rischia anche la chiusura temporanea del locale.

Tutti i dettagli saranno pubblicati oggi nel nuovo DPCM che sarà in vigore fino al 31 luglio prossimo.

Rimane l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e in tutti gli altri luoghi dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale, stabilito in almeno un metro tra persone.

Per entrare negli uffici pubblici, nei negozi e nei centri commerciali rimane l’obbligo di indossare correttamente la mascherina, sarà obbligatoria ancora al ristorante quando ci si alza per andare alla cassa oppure al bagno, quando si entra nelle palestre prima di cominciare l’allenamento, dal parrucchiere o nei centri estetici, negli ambulatori pubblici o privati, nelle strutture sanitarie, nei musei, cinema, teatri, su treni, autobus, metropolitane.

I commessi e le commesse nei negozi, i camerieri, i banconisti e i ristoratori in generale, il personale negli uffici pubblici e tutti i sanitari dovranno tenerla sempre indossata, coprendo bocca e naso.

E per controllare che qualcuno non faccia il furbo, per esempio tenendo la mascherina abbassata sul mento, sono previsti controlli serrati e chi non sarà in regola rischia la multa e per i gestori potrà scattare il ritiro della licenza, o comunque la chiusura temporanea del locale.

Controlli anche sulla movida. E’ il caso di ricordare che all’aperto o luoghi aperti non è obbligatorio indossare la mascherina, ma lo diventa se non è possibile mantenere il distanziamento sociale.

Saranno ancora vietate fiere, sagre, eventi pubblici e discoteche al chiuso . Il Governo proprio per l’incertezza di poter garantire il distanziamento sociale in queste manifestazioni o luoghi, ha deciso di prorogare lo stop fino al 31 luglio.