Avere un ventre piatto e perché no la tanto agognata “tartaruga” è il sogno di molti uomini e donne non solo per una questione estetica ma anche di salute ma come si fa a dimagrire la pancia e far spuntare gli addominali?

Innanzitutto va sfatato il mito che bisogna fare tanti esercizi addominali per avere una pancia piatta, una convinzione errata a cui purtroppo ancora in molti si aggrappano. Per liberarci dei rotoli di grasso e mettere in mostra gli addominali bisogna allenarsi ad alta intensità .



E’ così che abbinando una corretta alimentazione e con gli esercizi giusti si può perdere la pancia in poche settimane . La scienza riguardante la perdita del grasso addominale è molto vasta ma oggi gli studi sull’argomento sono riusciti a dare delle risposte importanti per perdere quel grasso addominale sulla pancia che tanto odiamo .



Come detto prima non è solo una questione estetica, c’è una correlazione diretta tra quanta pancia hai e il rischio di problematiche di salute a cui si va incontro.



Perdere la pancia dunque, diventa una questione fondamentale per la nostra salute.



Partiamo subito con degli esercizi pratici , una ginnastica per la pancia accessibile a tutti .



Con questa sequenza di esercizi ad alta intensità, della durata di appena 10 minuti al giorno in pochissimo tempo potrete vedervi più tonici ed elastici.



Iniziamo subito con una serie di esercizi per la pancia da fare a casa :





Jump squat ( un ottimo esercizio per migliorare ma massa muscolare dei glutei e dei quadricipiti) : Posizionatevi in piedi, gambe divaricate larghezza delle spalle, braccia tese in avanti. Piegate le gambe e scendete sino ad arrivare in accosciata completa, giunti in questa posizione saltare in modo esplosivo verso l’alto, ammortizzate con le gambe la fase di arrivo (quando atterrate cercate di poggiare a terra prima la punta del piede per poi passare a poggiare pianta e successivamente tallone).



Eseguite l’esercizio per 45 secondi intervallato da 15 secondi di riposo.



Terminato il recupero passate al secondo esercizio:





Plank ( esercizio fenomenale per il core , complesso muscolare coxo-lombo-pelvico da cui dipende l’efficienza e l’efficacia statica e dinamica del corpo umano) .Sdraiatevi sul pavimento in posizione prona (pancia in giù), sollevate il corpo poggiandovi sugli avanbracci e sulle punte dei piedi, il corpo deve formare una linea retta dalla testa ai talloni, respirate normalmente. Restate in posizione per 60 secondi.





Recuperate 15 secondi e passate al terzo esercizio:



Plank con gamba sollevata: Sdraiatevi sul pavimento in posizione prona (pancia in giù), sollevate il corpo poggiandovi sugli avanbracci e sulle punte dei piedi, il corpo deve formare una linea retta dalla testa ai talloni, sollevate la gamba destra all’altezza dei glutei o leggermente più in alto rimanete in posizione 30 secondi e successivamente cambiate gamba rimanendo in psoizione per altri 30 secondi.



Recuperate 15 secondi e passate al quarto esercizio :

Woman doing correct full plank exercise position and wrong for compare on blue mat. Illustration about workout guide.





Full Plank: Sdraiatevi sul pavimento in posizione prona (pancia in giù), sollevate il corpo poggiandovi sulle braccia e sulle punte dei piedi, (la differenza con il plank classico è che dovete tenere le braccia dritte) il corpo deve formare una linea retta dalla testa ai talloni, respirate normalmente. Rimante in posizione 60 secondiRecuperate 15 secondi e passate al quinto esercizio :





Affondi indietro:

In piedi con le gambe divaricate , ampiezza spalle, piegate una gamba indietro, sempre mantenendo il busto eretto cercando di mantenere la tibia perpendicolare al terreno, senza portare il ginocchio oltre la punta dei piedi. L’arto che sta indietro deve sfiorare il pavimento col ginocchio. Eseguite 10 ripetizioni per gamba.



Con questi semplici esercizi , da eseguire almeno 4 volte a settimana, potrete iniziare a forgiare il vostro corpo ma ricordate sempre di abbinare all’esercizio fisico una sana alimentazione ed il giusto riposo. Il cibo e il sonno infatti, sono determinanti per ottenere risultati in termini di salute fisica e mentale. Particolare cautela va invece posta nei confronti degli zuccheri semplici, per l’azione infiammatoria sul sistema nervoso e il conseguente danno ai neuroni.





Attenzione:

Le informazioni contenute in articolo sono presentate a solo scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata.