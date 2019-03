Favara, ennesimo raid alle statue sacre della città: danneggiata icona di Gesù

Connect on Linked in

Sembra non esserci nessuna tregua per le statue sacre della città di Favara.

Dopo aver subito l’inutile scempio consistente nella mozzatura delle mani della statua di Cristo prima e la sfigurazione del volto della Madonna poi, entrambe site nella “Muntagnè della Pace” in contrada Caltafaraci, un ennesimo raid vandalico è stato messo in atto nei confronti un’altra statua di Gesù sita in via Saragat.

Nonostante l’icona sacra fosse stata collocata alcune settimane fa pare che fosse già entrata nei cuore della locale comunità, tanto da farla gettare letteralmente nello scalpore non appena scoperto il fattaccio sul quale gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale tenenza hanno già avviato le indagini atte a identificarne l’autore o gli autori.

Di Pietro Geremia