Festival ed eventi in Sicilia

La Sicilia, crogiolo di culture e popoli, è da sempre caratterizzata da un continuo fermento culturale che la mette, a volte suo malgrado , al centro dell’attenzione mondiale.

La ricchezza culturale dell’isola si manifesta non solo nelle forme più classiche di letteratura, arte e musica, ma anche nelle forme più eclettiche del folklore, della gastronomia e delle passioni che hanno reso celebri molti siciliani nel mondo.

Ecco un itinerario con alcuni dei più interessanti festival e manifestazioni culturali che potrete godervi in Sicilia.

Sagra del mandorlo in fiore

Periodo: febbraio.

Il panorama unico al mondo della Valle dei Templi di Agrigento è reso ogni anno ancora più spettacolare dalla fioritura dei mandorli che fanno parte della flora locale. È in questo contesto che si svolge la festa del mandorlo in fiore, un festival del folclore internazionale che ogni anno, verso la fine di febbraio, colora e ridà vita a questo territorio saturo di storia.

Maggiori info sul sito dell’evento

Nivarata, il festival della granita

Periodo: maggio.

La granita è senza dubbio uno dei simboli della Sicilia. Sebbene si trovino un po’ ovunque prodotti chiamati con questo nome, la granita siciliana è una classe a sé, con una consistenza, un gusto e un sapore inimitabili.

Ed è a questa granita che Acireale dedica il festival Nivarata, che prende il nome dai nivaroli, che un tempo raccoglievano la neve dai monti e la conservavano per preparare, quando arrivava il caldo, sublimi granite o deliziosi gelati.

Durante il festival, il centro storico della città ospiterà i migliori gelatieri italiani che si confronteranno con la produzione di granite. Ai visitatori il compito di assaggiarle…

Per ulteriori informazioni, tenete d’occhio il sito ufficiale

Festival internazionale degli aquiloni

Periodo: maggio.

A San vito lo Capo, maggio è il mese degli aquiloni. Qui, ogni anno, da 12 anni si radunano aquilonisti di ogni età provenienti da ogni parte del mondo per dar vita a una spettacolare competizione.

Aquiloni di ogni foggia e costruiti con i materiali più diversi (dalla carta di riso alle foglie affollano il cielo sopra una delle spiagge più belle della Sicilia.

Le gare di aquiloni acrobatici, e gli aquiloni pirotecnici rendono lo spettacolo ancora più divertente.

Quest’anno il coronavirus ha impedito agli aquiloni di decollare, ma tenete d’occhio la pagina facebook dell’evento, per essere informati sulle prossime edizioni.

Ypsigrock

Periodo: agosto.

Lo sapevate che in Sicilia c’è un festival in grado di far impallidire il Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts? Beh, forse le dimensioni dei due eventi non sono paragonabili, ma Ypsigrock è un festival rock che richiama ogni anno (e da più di vent’anni) un folto numero di appassionati da tutto il mondo. Si svolge a Castelbuono, alle pendici delle Madonie (a circa un’ora e mezza di macchina da Palermo), e raduna ogni ano il meglio dell’indie rock italiano e internazionale.I concerti si svolgono nel castello da cui prende il nome la città, nella chiesa barocca o in giro per il borgo.

Più informazioni sul sito

Valdemone Festival

Periodo: agosto.

L’arte di strada e il circo contemporaneo si esprimono al massimo nella spettacolare cornice paesaggistica di Pollina, in pieno parco delle Madonie. Il festival ospita i più innovativi artisti di strada e circensi che, con la loro arte rendono la cittadina di Pollina, le sue strade e il suo spettacolare teatro all’aperto un luogo magico.

Per info consultare il sito ufficiale dell’evento

Etna Afro Festival

Periodo: agosto.

È un festival che si svolge ormai da 5 ani a Santa Tecla, in provincia di Acireale, sulle pendici dell’Etna. E l’irrequieto vulcano rappresenta il luogo ideale per ospitare la danza, la musica, i colori e i sapori dell’Africa occidentale. Il divertimento è assicurato.

Maggiori info sul sito della manifestazione

Cous Cous Fest

Periodo: settembre.

Ogni anno, a settembre, San vito lo Capo e la sua magnifica spiaggia ospitano un festival dedicato al Cous Cous. Piatto di origine araba, ma che unisce tutti i popoli del mediterraneo, il Cous Cous ha trovato in Sicilia terreno fertile e si è perfettamente integrato (restandone fortemente influenzato) nella tradizione culinaria dell’isola.

Durante il festival, grandi chef che arrivano da tutto il mondo si esibiscono in versioni classiche o rivisitate di questo piatto.

È proprio questo carattere di internazionalità a fare del Cous Cous Fest il festival internazionale dell’integrazione culturale.

Info sul sito dell’evento

Marranzano Word Fest

Periodo: settembre.

Il marranzano è il nome che i siciliani hanno dato allo scacciapensieri, tipico strumento che ha contribuito, nel bene e nel male, a creare la colonna sonora dell’isola.

Ma quella dello scacciapensieri è una tradizione che la Sicilia condivide con molte altre regioni: Piemonte, Sardegna, Marche e Campania.

Il marranzano word fest le mette insieme tutte, in un evento musicale spettacolare, che ospita anche artisti provenienti da tutto il mondo e musicisti italiani costantemente impegnati nella ricerca e lo studio delle tradizioni musicali popolari, come Eugenio Bennato, Alfio Antico, Eleonora Bordonaro

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina Facebook dell’evento.

Targa Florio

Periodo: diversi appuntamenti durante l’anno.

La Targa Florio è una delle più antiche e famose gare automobilistiche. Nata nel 1906 ad opera di Vincenzo Florio, è presto divenuta una gara leggendaria per le difficoltà del tracciato, che si snodava lungo le tortuose strade della catena montuosa delle Madonie.

I 146 chilometri del circuito hanno visto sfidarsi i più celebri piloti del panorama internazionale dell’automobilismo, come Albert Divo, Tazio Nuvolari e Graham Hill, per dirne alcuni.

Si è svolta ininterrottamente (con delle pause durante le due guerre) fino al 1977, quando è stata trasformata in un rally, pur mantenendo la numerazione originaria. Quest’anno si dovrebbe correre la 104° edizione del rally, ma a causa della pandemia di Covid19 non è ancora stata stabilita una data.

La Targa Florio è proposta anche nella versione “classica”, ovvero un omaggio alla gara originale, con vetture storiche.

Maggiori info sul sito ufficiale .

Di Gioacchino Difazio