La moda delle home gym divaga sempre più, tanto che moltissime persone preferiscono questa scelta a quella più tradizionale del recarsi in palestra quotidianamente.

Se non si è del mestiere o non si hanno particolari conoscenze nel settore sportivo, capire come allestire una palestra in casa può risultare difficile e a tratti insidioso.

Nel caso in cui tu avessi optato per questa evenienza, siamo sicuri che leggere questi consigli non potrà che semplificarti ogni fase del progetto.

Ecco a te qualche piccola dritta per realizzare una home gym di alta qualità e tutti i vantaggi che derivano da questa opzione.

Come realizzare una home gym

Realizzare una home fitness vuol dire riservare una zona della propria abitazione ad una vera e propria “palestra in casa”, in modo da averne libero accesso ogni qualvolta lo si desidera.

E’ necessario precisare che non si può improvvisare e utilizzare quello che capita per allenarsi, in quanto potrebbe essere pericoloso e il rischio di infortuni è sempre maggiore, per questo gli attrezzi hanno sicuramente il ruolo chiave in tutta questa faccenda.

Uno degli strumenti indispensabili è sicuramente il manubrio, in quanto parliamo di uno prodotto versatile e utile per ogni tipo di disciplina sportiva.

I migliori sono sicuramente quelli regolabili poiché, con un singolo acquisto, potrai impostarli in base alle tue esigenze e comodità, cambiando l’assetto quando il tuo programma di allenamento è destinato ad evolvere.

Davvero molto utile ed estremamente raccomandato è anche il kettlebell, un dispositivo che garantisce l’allenamento e lo sviluppo della forza e della resistenza. Questo può essere usato come riscaldamento in preparazione a sport più specifici.

Gli elastici sono molto validi così come i bilancieri, le panche, le barre da trazione e molti altri elementi.

Per quanto riguarda invece la scelta dei tapis roulant o delle cyclette l’argomento diventa più complesso, poiché sono ottimi strumenti ma spesso sono raccomandati a chi sceglie di allenarsi in maniera continuativa.

Cyclette e tapis roulant infatti, hanno un costo piuttosto alto ed è quindi necessario ponderare bene la scelta prima di investire in tali mezzi.

In fase di acquisto degli attrezzi per la tua palestra in casa rivolgiti sempre a professionisti del settore, che sapranno consigliarti al meglio oltre a vendere attrezzature professionali.

Possiamo anche consigliare di ricoprire il pavimento di casa con dei tappeti o dei pannelli in spugna pensati appositamente per l’attività fisica.

Grazie a questi ausili il pavimento sarà più confortevole e adatto per svolgere esercizi sportivi, per non parlare della sicurezza in caso di cadute accidentali.

Per un ambiente più completo ti consigliamo di ritagliare uno spazio da dedicare agli asciugamani e alle salviette. In questo modo, quando ne avrai bisogno potrai pulirti o rinfrescarti senza abbandonare la stanza.

Per lo stesso motivo ricorda di avere sempre a tua disposizione acqua, integratori ed eventuali snack per i cali di zucchero.

Come ultima risorsa, è possibile predisporre uno schermo per guardare i video musicali oppure avere a disposizione delle cuffiette, in modo da ascoltare la musica preferita anche durante l’allenamento.

Vantaggi di realizzare una home gym

Già dalla lettura del primo paragrafo avrai notato che avere a disposizione una palestra personale nelle mura di casa propria è sicuramente un vantaggio enorme per tutti.

In primo luogo, non dovrai rispettare giorni di chiusura e orari, poiché sarai proprio tu a decidere quando, come e perché disporre del tuo luogo di allenamento personale.

Potrai inoltre scegliere gli strumenti e gli attrezzi da collocare all’interno della tua home fitness e non fare lunghe code per utilizzarli, poiché sarai unicamente tu il benefattore di questi elementi.

L’igiene sarà al massimo della forma poiché, dopo aver utilizzato i tuoi strumenti, sarai tu a pulirli e non dovrai temere di entrare in contatto con liquidi e sudori altrui.

Una volta investito il budget per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria dovrai solo fare la giusta manutenzione e non spendere altri soldi per abbonamenti e tessere di iscrizione alla palestra.

Infine, ma non meno importante, allenarsi con costanza permette di rallentare l’invecchiamento come dimostrano diversi studi scientifici.