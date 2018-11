Il padrino Don Luigi, nuovo personaggio che spopola sul Web ( Video)

Connect on Linked in

A distanza di 11 anni dalla creazione della WebTv siciliana “telesmunto” il fondatore Luigi La Delfa in arte Luigiman ritorna operativo con un nuovo personaggio che sta spopolando sul Web.

Il padrino Don Luigi , ma com’è nato questo personaggio? Lo abbiamo chiesto allo stesso Luigi in questa breve intervista.

“Dopo tanti d’ assenza causati da esperienze lavorative che mi hanno permesso di maturare l’ esperienza giusta per riuscire a gestire al meglio la mía WebTV – commenta Luigi – anche perché devo ricordare che nel lontano 2007 aperto il canale, non voglio essere presuntuoso, ma sono stato il primo in Italia a usare la parola WebTV, in sicilia sicuramente uno dei pionieri dei video comici sul Web. Nei primi anni, fino al 2010 ricordo che Ho totalizzato 1.500.000 di visualizzazioni, ho visto nascere tanti canali ma a me resta il vanto di essere stato tra i primissimi ad iniziare ad usare Youtube per pubblicare eventi pubblici a livello mondiale tanto che nel 2010 ha vinto il concorso nazionale delle microwebtv il TELE TOPI.”

Per concludere seguo pure una rubrica che parla di allenamento in Palestra, ricordando a tutti che sono un personal trainer ed ho esperienza decennale nel settore grazie ai consigli di un caro amico giornalista che è anche stato campione nazionale di Body Building, sto parlando di Davide Difazio e della sua palestra BULL FITNESS dove spesso mi reco per allenarmi.

Per concludere volevo augurarvi buon lavoro e grandi successi per il vostro portale www.siciliareporter.com molto seguito anche qui alle Canarie”.