La Sicilia è una delle destinazioni più affascinanti per il turismo in Italia con le sue bellissime spiagge e i siti archeologici. L’isola è famosa anche per chi pratica diving, grazie alla sua posizione centrale nel Mediterraneo e ai fondali ricchi di vita e storia. In questo articolo, esploreremo alcuni dei migliori luoghi per fare diving in Sicilia, inclusa la famosa Ustica, che rappresenta uno dei suoi tesori nascosti.

Ustica: la capitale del diving siciliano

Ustica, un’isola che si trova a circa 40 km a nord di Palermo, è considerata uno dei migliori luoghi per fare immersioni in Sicilia. La sua riserva marina, istituita nel 1986, copre una vasta area marina che include fondali incontaminati, scogliere, grotte e pinnacoli sottomarini. Ustica è famosa per la visibilità eccezionale che supera spesso i 40 metri, offrendo un’esperienza di immersione straordinaria.

Tra i punti più suggestivi da esplorare ci sono Il Pinnacolo del Carabiniere, una formazione rocciosa che emerge dal fondo a circa 40 metri di profondità, e La Secca della Colombara, un punto ricco di vita marina, dove è possibile avvistare cernie, murene, dentici e una varietà di pesci pelagici. Infatti le immersioni a Ustica supereranno le vostre aspettative, famosa per le sue numerose grotte sottomarine, come la Grotta Azzurra e la Grotta del Geco, luoghi perfetti per i sub più esperti in cerca di avventure sotterranee. La varietà di ambienti sottomarini e la protezione della riserva marina rendono Ustica un vero e proprio paradiso per i subacquei.

Le isole Egadi e Lampedusa

Le Isole Egadi, un arcipelago situato nella parte occidentale della Sicilia, sono un’altra destinazione imperdibile per il diving. Favignana, Levanzo e Marettimo offrono acque cristalline e fondali ricchi di vita marina. La riserva marina delle Egadi, una delle più grandi d’Italia, è una zona protetta che preserva la fauna e la flora sottomarine.

Marettimo è senza dubbio l’isola più famosa per il diving, con le sue spettacolari grotte sottomarine, come la Grotta del Genovese e la Grotta del Tuono. Qui i subacquei possono esplorare pareti ricoperte di coralli, ammirare scogliere ricche di pesci e scoprire relitti storici. Le immersioni nelle acque di Favignana, inoltre, offrono incontri con tonni, dentici e barracuda, mentre Levanzo è ideale per chi cerca immersioni più tranquille, ma comunque ricche di biodiversità.

Lampedusa, la più grande delle isole Pelagie, è un’altra meta di eccellenza per il diving in Sicilia. Le sue acque sono tra le più limpide del Mediterraneo, con una visibilità che può arrivare fino a 50 metri. Lampedusa è famosa per i suoi fondali incontaminati e per le sue immersioni storiche. La Grotta dei Cavalli, situata nella parte sud-orientale dell’isola, è una delle immersioni più spettacolari, con formazioni di stalattiti e stalagmiti sottomarine che creano un paesaggio quasi magico.

Le immersioni nei pressi dell’Isola dei Conigli, una delle spiagge più belle del mondo, sono un’altra esperienza da non perdere. Qui i subacquei possono incontrare tartarughe marine, pesci di barriera e molte altre specie marine, in un contesto naturale senza pari.