In belgio la compagnia teatrale Nino Martoglio con la commedia “ Il segreto del Principe di casadoro”.

Rappresentata per la prima volta nel 2004, con un travolgente successo di pubblico, la commedia dopo la tournèe estiva che ha toccato diversi paesi della Sicilia, verrà riproposta a beneficio dei siciliani residenti in belgio.

Sono due le date programmate: Sabato 13 ottobre ore 20 al Centro Culturale di Seraing ( Telefono 043375454) e domenica 14 ottobre a Saint Nicolas (centre culturel de Montagnèe, Place du Cri du Perron – telefono 042661244)

La commedia Brillante in due atti scritta e diretta da Aristotele Cuffaro racconta del Principe di Casadoro partito per la guerra. La fidanzata in sua assenza, instaura una relazioned’ amore con il cugino sindaco di Solasicca. Dopo 5 anni, il principe- unico custode di un brillantino lasciato in eredità dal nonno- ritorna dalla guerra. I familiari faranno di tutto per convincere il Principe a rivelare il luogo dove si trova il brillantino, al fine di venderlo e costruire una scuola nel paesino.

Con Aristotele Cuffaro nel ruolo del Principe ci sono gli attori: Giorgia Calì ( la fidanzata); Gabriele Russello (il Sindaco); Jessica Valenza (la cametiera); Agnese licata (l’ artista).