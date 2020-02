Canicattì, il Rotary club presenta : “ La Palermo e la Sicilia ” di Emilia Tortorici

Connect on Linked in

Applausi entusiastici per la scrittrice palermitana Emilia Tortorici alla fine della presentazione, tenutasi in una sala gremita, presso il Circolo di Compagnia di Canicattì , del suo libro “Villino Teresa”.

L’iniziativa culturale organizzata in interclub dai Rotary Clubs di Canicattì , Caltanissetta e San Cataldo, è iniziata con gli indirizzi di saluto dei presidenti dei clubs organizzatori, Dott. Salvatore Russo, Arch. Tiziana Amato e Ing. Gaetano Mancuso.

Ospite della serata anche il Governatore nominato del distretto Rotary per l’anno 2020/2021 Prof. Gaetano De Bernardis che ha parlato dell’importanza del valore della funzione di “servizio” sviluppata nel mondo dal Rotary International.

La presentazione del romanzo “Villino Teresa” è stata svolta in maniera brillante dalla prof.ssa Mariella Pirovano che ha riscosso apprezzamenti dalla sala gremita.

La Prof.ssa Pirovano ha tratteggiato la vicenda del protagonista del romanzo che si snoda nel segmento di storia che va dall’Unità d’Italia allo scoppio della seconda guerra mondiale, profondamente intrecciata ad essa, quella di Palermo e della Sicilia.

Entrambe seguono una linea parabolica: l’ascesa di Gibì, che si realizza come uomo e nel contempo porta a compimento i suoi progetti sul piano economico e sociale, si riflette in quella della città, che sembra vivere un momento culturale ed economico “felicissimo”; il declino , poi, è analogamente tristissimo per il protagonista e per la Città, che si ritrovano di fronte allo sgretolamento e alla fine di un mondo che hanno considerato incrollabile.

Tutto intorno ci sta Palermo nei suoi luoghi, nei suoi personaggi, nella sua anima. Dopo la presentazione del romanzo l’autrice, applauditissima, ha deliziosamente raccontato e svelato i particolari delle motivazioni e dell’idea del romanzo e della scelta dei personaggi, dei luoghi e delle atmosfere nei quali si snoda tutta la piacevolissima vicenda.

