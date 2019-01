La terra trema ancora in Sicilia: scossa di magnitudo 3.5 a Ragalna

Connect on Linked in

Continua la paura per gli abitanti dei paesi ai piedi dell’Etna, alle 5.10 ed all ‘ 1 e 15 di questa notte la terra ha tremato nei pressi di Ragalna.

Il sisma più forte si è registrato a 7 km N da Ragalna ed ha avuto una magnitudo ML 3.5 , quello dell’ 1 e 15 invece è stato di magnitudo ML 3.0 ed è avvenuto ad una profondità di 1 Km.

Entrambe le scosse sono state avvertite in maniera netta da tutti gli abitanti dei paesi dell’hinterland catanese, in particolare a Santa Maria di Licodia , Ragalna e Zafferana Etnea.

Qualcuno, nonostante la neve che in questo momento sta cadendo in Sicilia, è sceso in strada per paura di ulteriori scosse.

Un’altra scossa, di magnitudo 2.9 con epicentro a tre chilometri a nord di Ragalna, era stata registrata dall‘Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Catania alle ore 22.21 di ieri sera.

Intanto a Zafferana Etnea, il comune più colpito del catanese, si lavora alacremente per fronteggiare la situazione e alleviare più possibile i disagi alla popolazione che deve affrontare le problematiche scaturite dall’avere dovuto abbandonare la propria casa dopo il terremoto del 26 dicembre scorso.