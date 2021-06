Dopo tanti anni le preghiere dei lampedusani sono finalmente state esaudite. Nella giornata di ieri l’hotspot situato nell’isola agrigentina, considerato il primo baluardo e il primo approdo per i migranti, è stato svuotato dei suoi ospiti.

Tutti i migranti, ha annunciato il Sindaco Totò Martello, sarebbero dunque stati trasferiti a bordo della nave-quarantena inviata dal Governo Nazionale su proposta diretta del ministro degli Interni Luciana Lamorgese.

D’ora in poi dunque la struttura, che sarebbe arrivata ad ospitare quasi mille persone pur essendo progettata per meno di 200 venendo di fatto portata al collasso, servirà esclusivamente per le visite mediche e l’identificazione in caso di sbarco.

Di Pietro Geremia