Giovanissimi dell’I.C.S. “San Giovanni Bosco” protagonisti alla 19esima edizione del festival internazionale “I Bambini del mondo”.

I piccoli alunni di 4 e 5 anni (Francesco Pacinella, Giorgia Schembri, Roberto Iacolino, Josephine Piraino, Maryam Vinci, Carmelo Bellomo, Gemma Mangione Adele Piraino, Noemi Bellarmino, Ester Parla, Daniel Contrino e Aurora Vassallo) delle due sezioni del plesso “Largo San Secondo”, preparati al meglio dalle insegnanti Sara Lo Porto e Nicoletta Moncada, questa mattina, hanno partecipato con emozione ed orgoglio, in abiti storici, alla marcia della pace che si è tenuta alla Valle dei Templi di Agrigento, mentre domenica saranno presenti alla sfilata per le vie della città che partirà da piazza Don Minzoni fino ad arrivare a Piazza Cavour.

La partecipazione all’importante Festival non può che essere motivo di orgoglio per i bambini della San Giovanni Bosco di Naro.

Come sempre, infatti, saranno i più piccoli ad aprire il cartellone di eventi della settimana della Festa del Mandorlo in Fiore, giunta quest’anno alla sua 74esima edizione, che si concluderà domenica 10 marzo al Tempio della Concordia con lo spettacolo dei gruppi partecipanti e la premiazione.

Vito Francolino