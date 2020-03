Naro, acceso il grande albero di Natale e i proiettori artistici(Foto)

Connect on Linked in

Ieri sera a Naro cerimonia di accensione del grande albero di Natale, alto 15 metri è uno dei più alti della Sicilia.

Il Sindaco Brandara, circondata da coloro che hanno lavorato per circa quindici giorni alla realizzazione, ha premuto un pulsante che ha azionato le luci dell’albero. Una piazza colma di naresi e non solo, accorsi per l’occasione. Ieri sera sono stati accesi anche i proiettori artistici in diverse zone della città. Il prossimo appuntamento adesso è dal 19 al 22 con i mercatini di “Naro la Fiera”