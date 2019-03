Naro, concorso fotografico “La Primavera Narese in uno Scatto”

Connect on Linked in

In occasione della 44° edizione della Primavera Narese, si svolgerà la prima edizione del concorso fotografico “La Primavera Narese in uno Scatto”, organizzato dai gestori della pagina Instagram “Naro City of the Baroque”, con il patrocinio del comune di Naro.

Il concorso partito il 7 marzo si svolgerà fino al 17 del mese, mentre la premiazione si terrà giorno 11 del mese di aprile, presso il chiostro comunale, in occasione della premiazione del concorso per le scuole “Arte di Pace”. Saranno 2 i premi da assegnare: uno per la miglior foto a colori ed un altro per la miglior foto in bianco e nero.

I partecipanti potranno inviare fino a dieci foto aventi come tematica principale la sagra della Primavera Narese: fotografie che racchiudano lo spirito della festa e che la raccontino al meglio. Chiunque sia interessato a partecipare può farlo liberamente e scattare le foto con macchine fotografiche o cellulari, purché non siano ritoccate e di buona qualità. Le due foto vincitrici dell’edizione verranno proposte per essere utilizzate nei dépliant e nei manifesti di promozione della festa dell’anno successivo.

Il regolamento completo è visionabile alla pagina Facebook “La Primavera Narese in uno Scatto”.

Vito Francolino