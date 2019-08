Naro, eletti Miss e Mr. Estate Narese e premiato il tenore Piero Barone

Print This Post

Un’altra meravigliosa serata narese ieri sera sul palco della scalinata Calogero Gueli Alletti di Via Dante. Ragazzi e ragazze si sono alternati per la seconda edizione della sfilata per l’elezione di Miss Estate Narese.

Ospite d’onore è stato il tenore Piero Barone che, insieme alla sua città, ha festeggiato i 10 anni di carriera.

Barone è stato premiato dal Sindaco Maria Grazia Brandara. Standing ovation per il giovane ambasciatore di Naro nel mondo anche dai suoi fan arrivati a Naro da tutta la Sicilia.

Miss è Mister Estate Narese 2019 sono stati eletti: Desireè Gulino e Vladimir Cumbo.