Naro, festa dell’emigrante: emozione del Sindaco per l’interpretazione di Marialuisa Sciandrone(Foto)

Ha riscontrato grande successo la serata “ Talenti Locali” svoltasi in Piazza Roma a Naro in occasione della festa dell’Emigrante, brillantemente diretta dal Prof. Lillo Cacciatore, con l’esibizione dei talenti di diverse discipline artistiche, culturali e sportive del luogo e della provincia di Agrigento, tra cui sono stati selezionati alcuni allievi del Centro ACAMS per l’impegno nell’espressione Musicale, nel Canto, nello Sport e in modo particolare nella Musicoterapia.

Per la sezione Canto e Sport è stata selezionata Gaya Tricoli e per la sezione Percussioni e Sport Claudio Mario Tricoli, i quali si sono esibiti in duo con “Bird set free” (di Sia) dove il ritmo percussivo del Kajòn di Claudio Mario ha accompagnato l’interpretazione da brivido della cantante Gaya. Al termine della loro esibizione sono stati accolti da una platea letteralmente in visibilio, oltre ad essere acclamati come Campioni Nazionali di Tiro con Arco Storico e Medievale.

Per la sezione Canto-Musicoterapia la “speciale” cantante Marialuisa Sciandrone si è esibita con “Angelo” (di Francesco Renga) e “Sei nell’Anima” (di Gianna Nannini), diretta in modo straordinario dal Maestro Andrea Tricoli con il metodo combinato tra direzione orchestrale e Lingua dei Segni, ricevendo una standing ovation da una platea visibilmente commossa.

Il Sindaco Maria Grazia Brandara, in lacrime, si è lasciata talmente trasportare dalla sua interpretazione che, in un fuori programma, è salita sul palco e ha voluto abbracciare Marialuisa cedendo l’omaggio floreale che aveva ricevuto in precedenza:

“Questa è la Naro che ci piace -dice il Sindaco- una società piena di solidarietà, comprensione e integrazione, dove tutti siamo vicini a tutti e ringrazio il Maestro Andrea Tricoli per l’immenso e straordinario lavoro di Musicoterapia che svolge per i ragazzi in difficoltà”.

“Solo un grande Sindaco come Maria Grazia Brandara -dice il Maestro Andrea Tricoli- e un grande Assessore come Lillo Burgio non “escludono” nelle feste i ragazzi “speciali” ..anzi li premiano”.

Ecco di seguiti i “Talenti Locali” premiati sul palco dall’Assessore Lillo Burgio coadiuvato dai Consiglieri comunali Mariateresa Geraci e Cristina Scanio:

CHIARA

FONTANA

ELISEA

SCIACCA

ILARIA

MARIA MANGIONE

DESIANA

BRUNO

DILETTA

PALERMO

MAGDA

CACCIATORE

EVOLUTION

DANCE DI VALENTINA DRAGO

SIRIA

PORRELLO

SOFIA

PORRELLO

“I

PROF” – LILLO CACCIATORE e DEBORA GARITO

MIRKO

E VALERIO LITTLE BAND

WELLNESS

EMOTIONS ASD di Giovanni Chianta e Sonia Morgana

DANY

DRAGO

MARIALUISA

SCIANDRONE

GAYA

TRICOLI & CLAUDIO MARIO TRICOLI

OHARA

CARBONE

GABRIELE

SPAGNUOLO

ADRIANA

FOGLIANO

CHIARA

FONTANA

DOMINIQUE

CRISTI

ROSSELLA

AGOZZINO

GRAZIELLA

GUELI

DANIELE CACCIATORE