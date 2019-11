Naro, il Comune ricerca espositori per i mercatini di Natale

Print This Post

In occasione delle imminenti festività natalizie il Comune di Naro ha pubblicato un “Avviso – manifestazione di Interesse” per partecipare come espositore/venditore alla Prima Edizione di “Naro La Fiera” (mercatini di Natale) che si svolgerà nei giorni 19, 20 , 21 e 22 Dicembre 2019 all’interno del chiostro del Palazzo di Città.

Le tipologie dei generi da esporre e vendere al pubblico saranno le seguenti:

– Oggettistica in legno lavorato

– Oggettistica in ferro battuto. rame, ottone o altri

– Oggettistica in vetro lavorato, ceramica o altri

– Opere di scultura, pittura, fotografia e scenografia o

artisti in genere

– Artigianato tipico di ricamo a mano

– Artigianato tipico per la realizzazione di bigiotteria o

altro

– Prodotti agroalimentari (ivi compresi i prodotti da

agricoltura biologica)

– Addobbi natalizi e dolciumi tipici del natale

– Attività simili

Il Comune di Naro metterà a disposizione di ogni espositore

una casetta in legno di 2,25m x 2,50 che dovrà essere addobbata in tema

natalizio.