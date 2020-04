Naro, lavori sulla riva del Lago San Giovanni : dichiarazione del Sindaco(Foto)

Print This Post

Proseguono i lavori sulla riva del Lago San Giovanni di Naro.

Il Sindaco della Fulgentissima Maria Grazia Brandara , sabato scorso si è recata sul posto per un sopralluogo e oggi in una riunione si chiariranno alcuni passaggi vitali per la realizzazione del grande progetto turistico – sportivo.

“Sabato mattina ho effettuato un sopralluogo al lago San Giovanni per vedere l’avanzamento dei lavori in quello che sarà un grande polo turistico e sportivo – commenta la prima cittadina narese – erano presenti l’assessore allo sport, il Rup, il consulente del Sindaco, un responsabile della società che sta eseguendo i lavori e un Ingegnere della Federazione Italiana Canottaggio.

Oggi un’altra riunione per chiarire alcuni passaggi vitali per la realizzazione di questo importante progetto”.