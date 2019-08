Naro, morte Carlo Paolo Bracco: oggi sarà lutto cittadino

Connect on Linked in

È arrivata a Naro ieri notte la salma di Carlo Paolo Bracco, il giovane 33enne scomparso venti giorni fa nelle acque del lago Albano di Castel Gandolfo (Roma).

Il corpo è stato portato nella camera mortuaria del Cimitero Comunale di Naro.

Oggi alle 11.30 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Sant’Agostino e per tutta la giornata il Sindaco Maria Grazia Brandara ha proclamato il lutto cittadino.

Dichiarazione del Sindaco Maria Grazia Brandara

“Una tragedia che ci ha scosso profondamente. Non solo Naro ma anche Castel Gandolfo dove si è acceso un forte dibattito sulle condizioni di sicurezza legate alla balneabilità dello specchio acqueo. Spero che tragedie del genere non accadano più e che la sicurezza sia al principio del divertimento e di tutte le attività sportive. Ringrazio il Sindaco di Castel Gandolfo Milvia Monachesi per essere stata presente e per aver aiutato la famiglia Bracco in questi venti dolorosi e lunghi giorni. Domani Naro sarà a lutto, sarà un giorno difficile”