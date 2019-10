Naro, si parlerà di Europa: Chiese e monumenti aperti in notturna

Print This Post

Naro si prepara a vivere un altro momento di studio e cultura. Giovedì tre ottobre a partire dalle ore 19.00 all’interno del Chiostro del Palazzo di Città al via la prima delle cinque giornate di “Upgrade Naro”.

Nel primo incontro di parlerà di Europa e della nuova agenda della cultura. Lo farà il Prof. Antonello Pezzini, docente di economia e gestione delle imprese nell’Unione europea all’Università degli Studi di Bergamo. A moderare il seminario di studi sarà il Prof. Antonio Pileggi, Prof. Antonio Pileggi, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Roma Tor Vergata.

Un’importante iniziativa per una Naro che punta ad affermarsi nel territorio anche grazie all’aiuto della Comunità Europea e che lo farà con due affermati professionisti. Alla fine della prima giornata di “Upgrade Naro” un altro evento porterà la Città a vivere la sua storia e i suoi monumenti.

Per l’occasione è Nato il percorso denominato “La notte fulgente, Trinacria nulli secundum”. Sette siti saranno aperti in notturna per l’occasione.

· La Chiesa e la Sagrestia di San

Francesco

· La Chiesa di Santa Caterina

· La Chiesa Madre

· La Chiesa di San Nicolò di Bari

· La Biblioteca Feliciana

· Il Museo Civico

Durante “La notte fulgente” in Piazza Garibaldi sarà allestito anche un villaggio dello street food che vedrà partecipare diverse aziende locali e avrà una star d’eccezione: Nino u’ ballerinu che arriverà a Naro direttamente da Palermo.

Upgrade Naro e Notte Fulgente sono al loro esordio e per i prossimi mesi riserveranno grandi sorprese ed eccezionali presenze!