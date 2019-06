Naro, street photography: Al museo civico “Ego still photography”

Print This Post

Al museo civico di Naro, una mostra su scatti di street photography, ritrattistica e di architettura.

La mostra fotografica “Ego still photography” che è stata inaugurata questo sabato sarà aperta fino al 23 del mese e sarà visitabile la mattina dalle 8.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.

Gli autori degli scatti sono Roberto Lucchesi, Ignazio Pio Di Gerlando, Fabio Gueli e Giuseppe Mirabile. La street photography (“fotografia di strada”) è un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni.

Il termine “strada” si riferisce infatti ad un luogo generico ove sia visibile l’attività umana, un luogo da osservare per catturarne le interazioni sociali. Di conseguenza il soggetto può anche essere del tutto privo di persone o addirittura un ambiente dove un oggetto assume delle caratteristiche umane.

L’inquadratura e il tempismo sono degli aspetti chiave di quest’arte; lo scopo principale infatti consiste nel realizzare immagini colte in un momento decisivo o ricco di pathos. In alternativa, uno street photographer può ricercare un ritratto più banale di una scena come forma di documentario sociale.

Di Vito Fracolino