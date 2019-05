Naro,coppia di newyorkesi ha rinnovato la promessa matrimoniale davanti al Sindaco (Foto)

Connect on Linked in

Ieri mattina un grande momento di emozione al Castello Chiaramonte di Naro.

Una coppia di newyorkesi ha rinnovato la loro promessa matrimoniale davanti al Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

Lei, Karen, originaria di Naro non si aspettava questa sorpresa che il marito e il figlio le hanno riservato in uno dei luoghi più belli della città e della Sicilia.Karen, discendente della famiglia Arcangelo, ha anche ritrovato un parente, Angelo Monaco anche lui emozionato davanti a tanto amore!

Dichiarazione del Sindaco:

“Non sono riuscita a trattenere l’emozione davanti a tanto amore.

Per me è stato un onore essere tra i fautori di questa sorpresa in uno dei luoghi più belli della città per una donna originaria di Naro che è tornata per ricevere notizie sui suoi antenati”