Naro, Tutto pronto per la festa delle arti di giorni 11 e 12 Agosto

Connect on Linked in

Festa delle arti 2018. L’Associazione Indàra organizza anche quest’anno, nelle giornate dell’11 e del 12 agosto, l’appuntamento con la cultura, l’arte e l’enogastronomia che caratterizza da anni le estati naresi. Passeggiate alla scoperta dei monumenti, street food, opera dei pupi, rappresentazioni teatrali.

Un weekend pieno di attrazioni per scoprire Naro, il suo patrimonio, la sua storia e le sue tradizioni.

Si comincia alle 17.30 di sabato 11 con “In giro per Naro”, la passeggiata fra i monumenti della città con partenza dalla chiesa di San Nicolò di Bari. Al termine della passeggiata, alle 20.30, la piazzetta Comizi, con la chiesa Madre sullo sfondo, sarà la location della “Festa del cibo di strada” dove oltre a poter gustare le specialità della nostra cucina, sarà possibile assistere all’esibizione dell’opera dei Pupi “La Fulgentissima” del maestro Fonso.

Il giorno successivo, domenica 12 agosto, con partenza alle 20.30 dal Santuario di San Calogero, sarà la volta di “Tra cunti e stiddri”, passeggiata notturna fra i monumenti intervallata da bellissimi momenti di teatro a cura della compagnia del tempo relativo, che metterà in scena i vari episodi del “Don Chisciotte”. I percorsi delle passeggiate potranno essere seguiti tramite “Monumenta”, la nuova app pensata per lo sviluppo del turismo in città. Tantissime quest’anno le collaborazioni: il Comune di Naro, il Club per l’UNESCO di Agrigento, la Compagnia del Tempo Relativo, il teatro dei pupi “La Fulgentissima”, gli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri che riconosceranno i CPF per i partecipanti alla passeggiata di giorno 11, l’associazione Igers Agrigento che lancia il primo contest Instagram #InGiroperNaro. La manifestazione è sponsorizzata dalle cantine CVA di Canicattì, dalla Vizzì Group, dalla Ecosam servizi e dalla Banca San Francesco.