In epoca Covid, dove ogni ingresso nel territorio italiano dovrebbe essere monitorato e assegnato a sistemi di controllo avanzati, vedere scene come quella che si è verificata poche ore fa a Pachino è davvero preoccupante .

Stiamo parlando dell’ennesimo sbarco di clandestini nelle coste siciliane, a Pachino nella spiaggia di Punto Rio, dove sono arrivati stipati a bordo di un gommone 55 migranti che, scesi dal mezzo nautico, si sono diretti indisturbati sino alla battigia lasciando attoniti i bagnanti.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del locale commissariato di P.S. che sono riusciti a contenere i migranti per le operazioni di identificazione.

Si tratta di 55 uomini provenienti dal Corno D’Africa, al momento sono in corso le operazioni di primo soccorso per procedere successivamente al tampone per verificare la presenza di eventuali positivi al Covid-19. In serata sarà la prefettura di Siracusa a decidere la destinazione dei 55 migranti. Negli ultimi tre giorni, sulle coste ragusane, sono sbarcate clandestinamente oltre 100 persone.



Foto d’archivio