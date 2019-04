Palma di Montechiaro, arresto 25enne accusato di 4 rapine: chiesta la scarcerazione

Print This Post

Chiesta la scarcerazione di N.M. 25enne incensurato di Palma di Montechiaro che dallo scorso 23 Marzo si trova in carcere su ordinanza cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco.

Il giovane è accusato di aver commesso, lo sorso mese di Febbraio, come si evince in questi articoli ,quattro rapine, una tentata, nei confronti di una farmacia, un market e un negozio di Compro Oro tra Palma di Montechiaro e Licata , il bottino risale a circa 1500 euro.

L’accusato, difeso dall’avvocato Giuseppe Lauricella, ammettendo soltanto in parte i reati per i quali è indagato, chiede la scarcerazione dichiarando di non essere lui l’autore delle rapine e di aver agito soltanto da palo.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato