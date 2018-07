Realmonte, l’ass. Athena va in “trasferta”: giovedì 26 sarà presente al “Kaos di sera d’estate, conversazione letterarie e non solo”

Print This Post

Nonostante la pausa estiva non si fermano gli eventi in cui partecipa l’Associazione Athena, esportando così cultura non solo nel paese della città del Parnaso, ma anche nella provincia di Agrigento.

La dottoressa Mariella Di Grigoli, responsabile del comitato scientifico dell’associazione culturale canicattinese, sarà infatti presente insieme a Giuseppina Pacinella, autrice del libro “Il Bosco e le tenebre”, ad un importante evento organizzato a Realmonte, intitolato “Kaos di sera d’estate conversazione letterarie e non solo”.

Nel dettaglio, l’iniziativa si terrà Giovedì 26 luglio alle ore 21:30 sulla spiaggia di Giallonardo con ospiti di alto spessore culturale quali, oltre le sopracitate Mariella Di Grigoli e Giuseppina Pacinella, gli autori Maria Concetta De Marco, Antonio Fragapane, Giusy Pacinella e Maurizio Miliziano nonché il sociologo Francesco Pira che tratterà il delicato tema delle Fake News e della disinformazione, il tutto permeato da un sottofondo musicale condotto da Piera Lo Leggio e Paolo Alongi. La direzione artistica della serata è di Peppe Zambito.

Di Pietro Geremia