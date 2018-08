Ribera, parla l’Assessore Francesco Montalbano: “Non mi fermeranno”

In seguito alla barbara intimidazione ai danni del consigliere comunale di Ribera Francesco Montalbano avvenuta nelle notti scorse sulla quale indagano le forze dell’ordine, è lo stesso ex presidente della Seus, società regionale che gestisce le ambulanze del 118, a dichiarare la propria volontà di andare avanti non rinunciando al percorso fino ad ora svolto: “Nella zona in cui si trovavano le auto che sono state bruciate ci sono diverse telecamere, anche di privati. Spero che le immagini siano utili per individuare gli autori di quanto accaduto. Non ho idea se quanto accaduto sia da porre in relazione a questioni personali, professionali o politiche. Quel che è certo è che io vado avanti con una determinazione ancora maggiore nell’attività amministrativa e in quella professionale. Non è certo quanto accaduto l’altra notte che può frenare la mia attività – ha dichiarato Francesco Montalbano.

Di Pietro Geremia