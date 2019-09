Samara Challenge, avvistata a San Cataldo la protagonista di The Ring

Connect on Linked in

Pare che in Sicilia stia diventando una vera e propria abitudine quella di avvistare Samara Morgan.

In seguito agli ”incontri” partiti nel quartiere Librino di Catania lo scorso 28 Agosto per poi passare allo Zen di Palermo e successivamente a Monreale, adesso la famosa protagonista di The Ring sarebbe stata avvistata a San Caltaldo, in provincia di Caltanissetta.

Camicia bianca da notte, capelli lunghi davanti il viso e passo ondulante a piedi nudi: sono queste le caratteristiche facilmente riproducibili che qualche buontempone ha deciso di imitare rendendo il tutto ancora più spettrale dalla scelta di zone dove le luci sono soffuse e quindi teatralmente più adatte allo scopo goliardico.

Il tutto farebbe dunque parte del classico fenomeno virale eseguito solo per avere like e pubblicazioni suoi social che sarebbe stato nominato come Samara Challenge e che sarebbe trasformata come una sorta di mania che, speriamo, non porti ad aggressioni preventive in capo agli spiritosoni.

Di Pietro Geremia