Sicilia, scoperto virus che attacca i pomodori: contagia per contatto e resiste per mesi

Un virus

altamente pericoloso è stato scoperto nei giorni scorsi in Sicilia.

Si tratta

del Tomato brown rugose fruit virus, meglio conosciuto come ToBRFV e scoperto

per la prima volta nel 2014 in Israele, che secondo gli esperti attaccherebbe il

pomodoro causando clorosi, mosaico, ingiallimenti e deformazione della lamina

fogliare nonché far presentare sui frutti delle macchie gialle o marroni con

superficie rugosa tali da rendere il pomodoro stesso non commerciabile.

Stando agli

esperti il ToBRFV viene trasmesso per seme, contatto (strumenti contaminati,

mani, indumenti, contatto diretto pianta-pianta) e materiale di propagazione

(innesti, talee) oltre al fatto che rimane infettivo nei semi, nei resti

vegetali, nel terreno, negli attrezzi di lavoro e nelle strutture per mesi.

In Sicilia in particolare sono stati registrati nel 2019 casi di Tomato Brown sugar virus nelle province di Ragusa e Siracusa ma anche nei territori siti tra Pachino e Licata facendo così salire l’allerta a livello regionale.

Di Pietro Geremia