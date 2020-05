Sicilia, Ass. Falcone: “Ci vuole il Ponte sullo Stretto”

Connect on Linked in

«Abbiamo accolto positivamente la notizia dell’arrivo fino a Reggio Calabria dei treni Frecciarossa, leggendovi un segnale di attenzione nei confronti delle aspirazioni in termini di trasporti pubblici dell’intero Mezzogiorno.

Tutto ciò sebbene tali collegamenti non possano oltrepassare lo Stretto di Messina e raggiungere per via diretta le principali città della Sicilia. Una circostanza che mette in luce, ancora una volta, la strategica ed epocale necessità della costruzione del Ponte fra la nostra Isola e la Calabria.

La madre di tutte le battaglie infrastrutturali che l’intera Italia deve impegnarsi a compiere». Questo il commento dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone, a proposito dell’avvio da parte di Trenitalia del collegamento giornaliero ad Alta velocità da e per Reggio Calabria.

«Il Governo Musumeci – aggiunge – rivolge un apprezzamento alla governance di Trenitalia e dell’intero Gruppo Fs per la scelta lungimirante compiuta, anche perchè arrivata nel momento della ripartenza dopo la crisi del coronavirus, proprio quando cioè il Paese deve tornare a correre recuperando il tempo perduto. Peraltro la possibilità di acquistare contestualmente al biglietto del Frecciarossa anche il ticket della nave veloce fra Messina e Villa San Giovanni, viene incontro alle esigenze di interscambio e facilità di collegamento da sempre manifestate dai viaggiatori».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/politica/344126/falcone-bene-frecciarossa-fino-a-reggio-ora-il-ponte-sullo-stretto.html)