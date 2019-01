Sicilia, campionato regionale Libertas di nuoto: successo per gli allievi dell’Eidos

Print This Post

Esordio positivo per l‘Eidos nuoto a Caltanissetta domenica scorsa 27 Gennaio 2019 in occasione della “seconda tappa del campionato regionale libertas”

Il PreAgonsimo e la Scuola Nuoto allenati e formati dal

Tecnico Gionny Interlici, accompagnati dal Coordinatore Ferraro Vincenzo e dal

tecnico Lodico Caterina.

La Squadra Canicattinese con 26 atleti riesce a piazzarsi al

4°posto su 8 squadre provenienti da diverse parti della Sicilia.

Riescono a salire sul podio:

ROCCARO ISABELLA: ORO 100 MISTI, ORO 50 DORSO, ORO 100 DORSO, ORO 50 RANA, ARGENTO 50 STILE LIBERO, ORO 100 STILE LIBERO, a seguire FICHERA RICCARDO: ORO 25 DORSO, ARGENTO 25 FARFALLA, GIARRATANA GIOACHINO: BRONZO 50 DORSO, FALLETTA DANIEL: BRONZO 25 RANA, MARTORANA EMANUELE: ORO 50 RANA, EMIRI GABRIELE: ARGENTO 50 RANA E ARGENTO 100 RANA.

Staffetta C maschi formata da:

Argento staffetta 4×25 stile libero esordienti C maschi:

Fichera Riccardo,

Brunetto Vincenzo, Falletta Daniel e Loggia Giulio

Staffetta B maschi formata da:

Bronzo staffetta 4×50 tile libero esordienti b maschi:

Emiri Gabriele, Termini Pietro, Giarratana Gioachino e

Falletta Daniel

Bronzo staffetta 4×50 stile libero categoria Rag. maschi:

Staffetta Categoria Ragazzi maschi formata da:

Morello Danilo, Genova Mattia, Giarratana Gioacchino e

Termini Pietro.

A seguire gli atleti: Ferranti Giovanni, Lodato Gabriele,

Sacheli Gianmarco, Rizzo Matteo, Tarantino Michele, Di Natali Antonio, Di falco

Mustazzella Carmelo, Paci Cristina, Vietti Giorgia, Giorgio Elide, Di Gioia

Emanuela, Sciascia Cannizzaro Agnese, Maira Flavia, La Lomia Alberto, La Lomia

Matteo, Genova Mattia, Morello Danilo, ottime prestazioni per gli atleti della

SCUOLA NUOTO migliorando il proprio tempo personale.

Il tecnico Interlici Gionny ha espresso parere positivo per i ragazzi e bambini che hanno partecipato all’evento “ Non possiamo distrarci, si deve e si può fare ancora meglio per la prossima tappa, siamo al 4° posto su 9 squadre note a livello siciliano”

L’Eidos conclude la giornata con 221 punti, prossimo appuntamento 3° tappa 24 febbraio, presso la piscina comunale Ravanusa.