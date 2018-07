Sicilia, Di Maio a Caltanissetta: “Se populista vuol dire incontrare le persone in piazza, allora sono un di loro”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Non le manda certo a dire il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio nel corso di una visita avvenuta in questi giorni in un’azienda agricola di Caltanissetta.

Durante il tour nisseno infatti, il politico pentastellato ha incontrato alcuni imprenditori della zona e risposto alle accuse di essere un mero populista: “Andare nelle piazze serve per incontrare la gente, per parlare con le persone e capire i loro bisogni.

A chi ci accusa di essere populisti rispondo che se esserlo vuol dire andare in piazza dopo le elezioni per incontrare la gente e informarla su quello che vogliamo fare e che abbiamo detto in campagna elettorale, allora io sono populista” – ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio.

Di Pietro Geremia