I dati relativi al Covid-19 in Sicilia destano non poche preoccupazioni, in una settimana nell’isola si è registrato un incremento di nuovi positivi di ben 119, il dato fa riferimento alla settimana passata, tra sabato 25 luglio e ieri 1 agosto. Il contagio galoppa e in 7 giorni si è quasi quadruplicato passando da “soli” 39 casi a 119 in soli 7 giorni.

Secondo gli esperti si tratta di una situazione di rischio alto, quasi tutti i positivi sono migranti che sono stati subito isolati ma resta alto il rischio di fuga così come dimostra la cronaca di questi giorni.

L’appello alla prudenza e al rispetto delle regole rimane sempre una priorità, obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi e in tutti gli altri luoghi dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale, stabilito in almeno un metro tra persone.

Chi non rispetterà le regole , oltre a pesanti sanzioni, rischia anche la chiusura temporanea del locale.