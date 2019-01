Sicilia, meteo: 48 ore di tregua dal gelo: poi da mercoledì ritorna il grande freddo

Connect on Linked in

Dopo un weekend della Befana in compagnia del freddo siberiano che, da come come si evince da questi precedenti articoli meteo , ha portato la neve fino a bassa quota raggiungendo anche Canicattì, da oggi lunedì 7, fino a mercoledì 9, ci sarà una tregua Altopressoria che farà aumentare le temperature, in particolar modo le massime, portando anche un pò di stabilità anche se non mancheranno delle deboli precipitazioni.

Però, come detto poc’anzi, sarà soltanto una breve e sporadica tregua perchè già a partire da Mercoledì 9 sera l’Alta Pressione si eleverà ancora una volta verso Nord favorendo l’ennesima discesa di correnti fredde che arriveranno sulla nostra Sicilia favorendo un drastico abbassamento delle

temperature che andranno ancora una volta sotto zero in particolar modo tra Giovedì 10 e Sabato 12 quando l’aria gelida si propagherà sull’Isola provocando nevicate, stavolta a quote più alte rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda le temperature non andranno al di sopra i 3°C favorendo la formazione di ghiaccio.

Per eventuali aggiornamenti e tant’altro vi rimandiamo come sempre ai prossimi aggiornamenti.

