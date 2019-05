Sicilia, meteo: fino a domani clima mite: nel weekend maltempo

Connect on Linked in

Come avevamo preannunciato in questo articolo il tempo sarà clemente fino a domani, Venerdì 24, per poi peggiorare sensibilmente con piogge e temperature in diminuzione.

Nonostante qualche insidia con nuvolaglia sparsa il tempo sulla nostra Sicilia si è mostrato decisamente buono e mite con temperature che hanno sfiorato, in certe zone, i 25°C ma tutto questo sta per essere spazzato via da una perturbazione causata da un nucleo di aria fresca proveniente dal Nord Europa che attiverà correnti capaci di destabilizzare, e non poco, il tempo sulla nostra Isola apportando sia piogge, anche a tratti intense, e una drastica diminuzione delle temperature anche di 6/7°C.

Quindi ci aspetta l’ennesima “maledizione del weekend” per l’arrivo di una vasta aria depressionaria che avrà il suo clou nella giornata di Domenica 26 quando durante la notte un Vortice Ciclonico si approfondirà sul basso Tirreno aprendo le danze con rovesci, anche temporaleschi e grandinigeni, per tutto l’arco della giornata.

A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato