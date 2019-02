Sicilia, meteo: fino a Venerdì tempo abbastanza mite poi dal weekend arriva l’inverno con temperature in picchiata e possibili nevicate

Connect on Linked in

Come avevamo descritto nel precedente articolo meteo, vi era la possibilità che dal weekend le condizioni climatiche potevano cambiare… e sarà effettivamente così. In questi giorni l’Alta Pressione, consolidatasi sulla nostra Sicilia, ha portato un anticipo di primavera con temperature che hanno addirittura sfiorato i 20°C. Ma, molto presto, tutto questo sarà un ricordo perchè a partire da Venerdì 22 una poderosa irruzione artica darà una forte spallata a questa primavera anticipata facendoci ripiombare addosso l’inverno che, se pur non finito, ci aveva abbandonato.

Nel corso del prossimo weekend 23-24, grazie anche ai moderati o forti di Tramontana prima e di Bora poi con raffiche che raggiungeranno nelle zone interne i 60 km/h e nelle zone esposte i 100 km/h, le temperature subiranno una drastica e violenta diminuzione anche di 13/15°C tant’e’ che le minime si manterranno sui -3/+3°C non andando oltre i 5°C. Questa diminuzione favorirà anche un’instabilità che, con l’abbassamento termico, provocherebbe nevicate sino a bassa o a bassissima quota nella giornata di Sabato 23. Questa situazione è destinata a non finire quì perchè anche la prossima settimana 25 Febbraio-3 Marzo inizierà col freddo pungente. Ma come sempre di questo e altro ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato