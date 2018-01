Sicilia, meteo: forte vento, danni e alberi abbattuti

Connect on Linked in

Come vi avevo anticipato in questo articolo, è arrivato il maltempo sulla nostra Sicilia, in particolare per quanto riguarda il vento, che ha spazzato l’Isola con raffiche di Maestrale e Ponente anche fino a 80/90 km/h.

Le zone più esposte sono state il versante Tirrenico e il Catanese , con danni da Palermo a Catania.

Attimi di terrore all’ospedale Garibaldi di Catania per il crollo di un tetto nel reparto O.B.I.

Nella frazione di Sarro a Zafferana Etnea invece diverse persone sono rimaste bloccate all’interno di un albergo per la caduta di un albero che ha tranciato dei cavi elettrici.

A Palermo sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le strade dove sono caduti dei cartelloni pubblicitari bloccando molti automobilisti.

Inoltre per le forti raffiche di vento sono stati dirottati alcuni voli da Catania a Palermo. Sulla A18 invece a causa della presenza di alberi abbattuti è stato chiuso il tratto compreso tra Svincolo Fiumefreddo al km 46 e Svincolo Acireale al km 69 verso Catania.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato