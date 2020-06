Sicilia, meteo: in arrivo una fiammata africana per un’intera settimana con punte di 40°C

Costanza Caracciolo prende il sole nello splendido mare di Marzamemi.

Caldo rovente e afa asfissiante. Come avevamo preannunciato in questo articolo meteo tra poco più di 48 ore inizierà l’escalation di un’ondata caldissima a tratti anche torrida. L’Anticiclone Africano, coadiuvato da un campo di Alta Pressione distesa su tutto il bacino del Mediterraneo, a partire dal Lunedì 29 premerà con forza l’acceleratore spingendo le temperature fino a farle toccare i 40°C in particolar modo sulle arre interne della nostra Sicilia. Tale ondata sarà anche e soprattutto invasa da moderati venti di scirocco che apporteranno anche la temutissima afa che, per bel 7 giorni in pratica tutta l’intera prossima settimana, accentuerà e di molto il calore facendolo percepire su valori di 42°C. La fase clou di quest’ondata sarà nella giornata gi Giovedì 2 Luglio quando sulla nostra Isola verranno pilotate masse d’aria bollente che non solo faranno aumentare le temperature che, come descritto poco fa, raggiungeranno i 40 ed oltre gradi, ma ci sarà anche la fastidiosissima afa con l’aria che man mano diventerà irrespirabile. E’ sconsigliabile quindi: Uscire nelle ore centrali della giornata che vanno dalle 12 alle 16; è consigliabile bere molta acqua per non rischiare la disidratazione; evitare di far uscire sia bambini che anziani nelle ore entrali e soprattutto non esporli direttamente al sole. A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato