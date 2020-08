Ferragosto arrosto. Dopo alcuni giorni di tregua, con purtroppo anche dei temporali molto forti sul messinese come abbiamo potuto vedere nei vari tg nazionali, il famigerato Anticiclone Africano ritornerà in auge. Iniziamo col dire che questa nuova ondata di calore, permetteteci di dire fortunatamente, non sarà “aggressiva” come la precedente dove, come si evince da questo articolo le temperature hanno sfiorato i 45°C ma, nonostante ciò, si soffrirà. A partire da Martedì 11 dal Nord Africa arriveranno sulla nostra Sicilia venti che, col passare dei giorni, diverranno bollenti e che quindi, a sua volta, favoriranno l’innalzamento delle temperature che, sul finire della settimana, toccheranno senza alcuna difficoltà i 40°C. Purtroppo, fatecelo dire, ad acutizzare questo caldo, ci sarà anche la famigerata afa che renderà l’ambiente irrespirabile facendo sentire per 2 volte il reale caldo. Purtroppo quest’ondata di caldo, anche se di minore intensità rispetto alla precedente, avrà lunga durata con le temperature che non andranno mai al di sotto dei 34/35°C almeno fino a giorno 23 Agosto. E’ consigliabile dunque non uscire di casa nelle ore centrali del giorno che vanno dalle 12 alle 16; ed è soprattutto indispensabile bere molta acqua. A presto per altri aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato