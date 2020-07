Sicilia, meteo: stanno per arrivare le 48 ore più calde di questa Estate 2020

Print This Post

Si soffrirà anche di notte. Come descritto nel precedente articolo meteo – https://www.siciliareporter.com/sicilia-meteo-caldo-in-intensificazione-con-temperature-che-schizzeranno-sui-40c-e-passa/ – stanno per arrivare due giorni di autentico “fuoco.

Le temperature, dopo il graduale aumento di inizio settimana andranno a raggiungere, tra domani Giovedì 30 e Venerdì 31, il loro apice sfiorando punte di 42/43°C in particolar modo su agrigentino, catanese, messinese e palermitano dove, anche con il fortissimo tasso di umidità, non si escludono punte addirittura di 45°C tant’e’ che la protezione civile ha emanato un’allerta rossa sulle zone citate per potenziali disagi dovuti alle temperature molo elevate.

Ma… non finisce mica qui! Quest’ondata di caldo, proveniente direttamente dal deserto Sahariano, oltre all’afa, farà soffrire anche durante le ore notturne con valori termici prossimi ai 30°C da mezzanotte in poi rendendo l’ambiente simil tropicale! Fortunatamente, permetteteci di dire così, da Sabato 1 Agosto, anche se di poco, questa calura diminuirà ma il caldo resterà almeno ancora fino alla metà della prossima settimana (3-9 Agosto). A presto per ulteriori aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato